Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία στις 17 Νοεμβρίου

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, λόγω της επετείου του Πολυτεχνείου.

Σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις, ενώ ανάλογες εκδηλώσεις θα γίνουν και στα Γυμνάσια και τα Λύκεια, με απόφαση των Συλλόγων Διδασκόντων.

Συγκεκριμένα, στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα. Οι μαθητές θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις για την επέτειο και θα αποχωρήσουν από τα σχολεία αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους.

Το πρόγραμμα λειτουργίας των σχολικών μονάδων προβλέπεται στις εγκυκλίους του υπουργείου Παιδείας για το σχολικό έτος 2026-2027, οι οποίες εκδόθηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου.

Αντίστοιχα, στα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα πραγματοποιηθούν επετειακές εκδηλώσεις για την 17η Νοεμβρίου. Το περιεχόμενο και η διοργάνωσή τους καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για την 17η Νοεμβρίου

Η πραγματοποίηση των εκδηλώσεων και η διακοπή των μαθημάτων προβλέπονται και από το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017. Σύμφωνα με αυτό, η 17η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως ημέρα εκδηλώσεων αφιερωμένων στην επέτειο του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση.

Το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα ορίζει ρητά ότι δεν πραγματοποιούνται μαθήματα τις ημέρες κατά τις οποίες διεξάγονται οι συγκεκριμένες εορταστικές εκδηλώσεις.

Ωστόσο, παρά τη συμπλήρωση 53 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, η 17η Νοεμβρίου δεν έχει ενταχθεί στις επίσημες αργίες.