Λασποβροχή και «25αρια»  

Ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας μας ενημερώνει για την εξέλιξη του καιρού, την αφρικανική σκόνη και την περαιτέω άνοδο της θερμοκρασίας.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Ανεβαίνει η θερμοκρασία ,ενισχύονται οι νοτιάδες και ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .

Επίσης λίγη συννεφιά προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα λίγες βροχές περιμένουμε, στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 24 βαθμούς και Ν/Δ άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Ομοίως τοπικές νεφώσεις αναμένονται στις Κυκλάδες και λίγες βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι Ν/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγη συννεφιά. Ν/Δ άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις .Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς.

Την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές βροχές στα δυτικά και το Αιγαίο.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι νότιοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια η εβδομάδα θα κλείσει με περισσότερες βροχές και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.