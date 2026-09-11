30χρονος κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία 17χρονης

Δικογραφία σε βάρος ενός 30χρονου για εκδικητική πορνογραφία και εξύβριση, με θύμα 17χρονη, σχημάτισαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι πράξεις φέρεται να έγιναν τον Ιούνιο του 2026, μέσω ίντερνετ.

Η καταγγελία που οδήγησε στην έρευνα

Η υπόθεση διερευνήθηκε μετά από καταγγελία. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην έρευνα της υπόθεσης και στη συνέχεια σχημάτισαν τη σχετική δικογραφία σε βάρος του 30χρονου.

Η δικογραφία στις αρμόδιες Αρχές

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά υποβλήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.