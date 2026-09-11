Ανήλικα αδέλφια κατηγορούνται για κλοπές από 2 καταστήματα

Δύο ανήλικα αδέλφια, ηλικίας 13 και 15 ετών, κατηγορούνται ότι έκλεψαν συνολικά 200 ευρώ από ταμεία δύο εμπορικών καταστημάτων στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο κλοπές σημειώθηκαν στις αρχές του έτους. Μετά την έρευνα των Αρχών, τα δύο αδέλφια ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες και σε βάρος τους σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος της 33χρονης μητέρας τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Την προανάκριση και την έρευνα για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος.