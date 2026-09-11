Πίστεψε σε επένδυση και έχασε 40.000 ευρώ

Άνδρας πίστεψε σε επένδυση και τώρα «κλαίει» 40.000 ευρώ. Οι υπεύθυνοι της επενδυτικής πλατφόρμας είναι άφαντοι…

Ένας 65χρονος άνδρας από το Ρέθυμνο έπεσε θύμα απάτης, μέσω επενδυτικής πλατφόρμας στο διαδίκτυο.

Ο άνδρας είδε τα χιλιάδες χρήματα που επένδυσε να πηγαίνουν περίπατο, καθώς οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας εξαφανίστηκαν από προσώπου γης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι αστυνομικές αρχές, το 65χρονο θύμα έκανε επίσημη καταγγελία πριν από μερικές μέρες. Ο άνδρας φέρεται να ζήτησε από τους υπεύθυνους να εκταμιεύσει το ποσό που κατέθεσε στην επένδυση. Ωστόσο, όταν ζήτησε τα χρήματά του πίσω, οι υπεύθυνοι της επενδυτικής έγιναν καπνός.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο άνδρας στην καταγγελία του, είχε συμμετάσχει σε επενδυτικό πρόγραμμα μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας από 1η Μαρτίου 2026 έως και τις 31/7, όπου κατέθεσε το ποσό των 40.000 ευρώ σε τράπεζες της Λιθουανίας και της Ισπανίας, ώστε να αυξηθεί το κεφάλαιο.

Ο 65χρονος δεν είχε υποψιαστεί ότι πρόκειται για απάτη, καθώς το προηγούμενο διάστημα βρισκόταν σε συχνή επικοινωνία με τους υπεύθυνους της πλατφόρμας. Η επικοινωνία διακόπηκε απότομα, όταν ζήτησε να εκταμιεύσει το συνολικό το ποσό της επένδυσης και από τότε δεν έχει υπάρξει κάποια ενημέρωση, με την τύχη των χρημάτων του να αγνοείται.

Έπειτα από την καταγγελία του περισττικού στις Αρχές, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου έχει αναλάβει την προανάκριση για το γεγονός.