Η επιστροφή του Άρη Μουγκοπέτρου

Χθες δεν ήταν απλώς μια βραδιά… ήταν μια στιγμή που θα με συνοδεύει για όλη μου τη ζωή.

Με βαθιά συγκίνηση και απέραντη ευγνωμοσύνη, συνειδητοποιώ ότι έγινα ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που, έχοντας χάσει δύο δάχτυλα, συνεχίζει να παίζει πνευστό μουσικό όργανο στο επίπεδο που αγαπώ και υπηρετώ.

Δεν το γράφω από υπερηφάνεια. Το γράφω γιατί θέλω να θυμάται κάθε άνθρωπος πως, όταν η ψυχή δεν λυγίζει, ούτε τα όνειρα λυγίζουν.

Το «ευχαριστώ» που θα ακούσετε στο βίντεο είναι μέσα από την καρδιά μου. Για όλους όσοι πίστεψαν σε μένα, όταν όλα έμοιαζαν αδύνατα.

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