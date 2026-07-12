Ένα εξαιρετικό, ποιοτικό και υψηλού πολιτιστικού επιπέδου διήμερο πραγματοποίησε το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στις 27 και 28 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεών του για τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων από την ίδρυσή του.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στο Αμφιθέατρο Καραθεοδωρή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, πραγματοποιήθηκε η μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Μισός Αιώνας Λύχνος Πολιτισμού», με τη συμμετοχή της Ορχήστρας «Βιολιώνε» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, της «Μπάντας Τέτοια», των Ζουρνάδων της Νάουσας του Δ. Ψαθά, καθώς και του Πολυφωνικού Συνόλου του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης και 134 χορευτών από τις χορευτικές του ομάδες.

Μέσα από μια μοναδική παράσταση, οι θεατές ταξίδεψαν σε δεκαέξι περιοχές της πατρίδας μας, γνωρίζοντας τη μουσική, τους χορούς, τα έθιμα και τις παραδοσιακές φορεσιές κάθε τόπου. Η γρήγορη εναλλαγή των περιοχών, η εντυπωσιακή σκηνική ροή και τα εισαγωγικά βίντεο που προβάλλονταν στη γιγαντοοθόνη, δημιούργησαν την αίσθηση μιας κινηματογραφικής εμπειρίας.

Άξιοι συγχαρητηρίων και επαίνων ήταν οι εξαίρετοι μουσικοί της Ορχήστρας «Βιολιώνε», υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του κ. Γιάννη Ζαρία, οι οποίοι σε άψογη συνεργασία με τα δύο παραδοσιακά μουσικά σχήματα, τη «Μπάντα Τέτοια» και τους Ζουρνάδες της Νάουσας του Δ. Ψαθά, χάρισαν στο κοινό μια πραγματική μουσική πανδαισία.

Παράλληλα, οι χορωδοί του Πολυφωνικού Συνόλου του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου κ. Στέλλας Γκρήγκοβιτς, απέδωσαν μοναδικά τα τραγούδια της παράστασης, ενώ οι χορευτές με ρυθμό, δυναμισμό, τεχνική και άρτια σκηνική παρουσία, παρουσίασαν εξαιρετικά τους χορούς, υπό τη διδασκαλία του χοροδιδασκάλου κ. Κυριάκου Αθανασιάδη, ο οποίος υπήρξε ο εμπνευστής, σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός επιμελητής της παράστασης.

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ευχαριστεί θερμά όλους τους συντελεστές, οι οποίοι με την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την αγάπη τους για την παράδοση, προσέφεραν το πολυτιμότερο δώρο στην πενηντάχρονη πορεία του Σωματείου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους χοροδιδασκάλους κ. Δήμητρα Μπουναρτζή, κ. Μάγδα Καραγιαννίδου και κ. Κωνσταντίνο Ρώσσογλου, οι οποίοι συνέδραμαν ουσιαστικά τον συνάδελφό τους κ. Κυριάκο Αθανασιάδη στην προετοιμασία και υλοποίηση της παράστασης.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται, επίσης, στους υπεύθυνους της γυναικείας και ανδρικής Ιματιοθήκης, κ. Φανή Κυριακίδου και κ. Παναγιώτη Παλιούρα, καθώς και στους συνεργάτες τους, για την άρτια ενδυματολογική επιμέλεια των χορευτών. Ευχαριστούμε, ακόμη, τον κ. Δημήτρη Δετσαρίδη και την κ. Τρία Δροσίδου για τα σκηνικά της παράστασης και τη διακόσμηση του φουαγιέ του Αμφιθεάτρου, τον κ. Γιάννη Φανίδη για τη δημιουργία των βίντεο, με τη συμβολή των χορευτριών, κ. Μαρίας Παπαδοπούλου και κ. Φωτεινής Γιοβαννοπούλου, καθώς και τις κυρίες Φανή Κυριακίδου, Όλγα Αντωνιάδου και Θεοδώρα Βομβαρδά για την ενημέρωση και προβολή της εκδήλωσης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Ευχαριστούμε, επίσης, την κ. Γεωργία Μιχαηλίδου για τον σχεδιασμό του προωθητικού υλικού, των αφισών και των προγραμμάτων, καθώς και τον κ. Σπύρο Ρόιδο και τους συνεργάτες του για την άρτια κάλυψη του ήχου και του φωτισμού.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται προς την Πρόεδρο του Κεντρικού Λυκείου των Ελληνίδων, κ. Μαρία Παπαμάρκου, για την τιμητική παρουσία της στην εκδήλωση. Παράλληλα, ευχαριστούμε θερμά τις Προέδρους, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους χορευτές των αδελφών Λυκείων των Ελληνίδων, οι οποίοι μας τίμησαν με την παρουσία τους και μοιράστηκαν μαζί μας αυτή τη σημαντική επετειακή στιγμή, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς που ενώνουν τη μεγάλη οικογένεια του Λυκείου των Ελληνίδων.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται, επίσης, στον συνδιοργανωτή Δήμο Ξάνθης και τον Δήμαρχο κ. Ευστράτιο Κοντό, στους χορηγούς της διοργάνωσης, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για την παραχώρηση της αίθουσας, στην Τροχαία Ξάνθης για την κυκλοφοριακή ρύθμιση και στο Παράρτημα Ξάνθης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την υγειονομική κάλυψη της εκδήλωσης.

Τιμητική υπήρξε η παρουσία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονα, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης κ. Ιωάννη Δρεμσίζη, των Αντιδημάρχων κ. Μιχάλη Τσέπελη και κ. Αθανασίου Χατζηευφραιμίδη, του Προέδρου του Ιδρύματος Μπαλτατζή κ. Παναγιώτη Σγουρίδη, του πρώην Δημάρχου Ξάνθης κ. Μιχάλη Στυλιανίδη, του πρώην Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης κ. Νίκου Ευφραιμίδη, του Λιμενάρχη Πόρτο Λάγους κ. Ευάγγελου Σακόπουλου, της εκπροσώπου του Βουλευτή Ξάνθης κ. Σπύρου Τσιλιγγίρη, καθώς και του εκπροσώπου του Δ΄ Σώματος Στρατού κ. Παναγιώτη Καβιδοπούλου.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης, τις κυρίες Ευτέρπη Στάντσιου, Ντίνα Γουλιμάρη, Φανή Κυριακίδου, Ζωή Συμεωνίδου, Δήμητρα Καλλαντζή, Άσπα Μουτάφη, Αριστέα Αλατά, Μαρία Φυσικίδου και Ελπίδα Ζαλιμίδου, οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στην άρτια προετοιμασία και την επιτυχημένη διοργάνωση των επετειακών εκδηλώσεων.

Τέλος, στα πλαίσια της βραδιάς απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στον χοροδιδάσκαλο κ. Κυριάκο Αθανασιάδη, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της μακρόχρονης προσφοράς του στη διατήρηση, τη διδασκαλία και την ανάδειξη της ελληνικής παραδοσιακής χορευτικής κληρονομιάς, καθώς και της συνολικής προσφοράς του στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης. Με ιδιαίτερη συγκίνηση, ακολούθησε η έκπληξη της βράβευσης της Προέδρου του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης, κ. Ευτέρπης Στάντσιου, στην οποία απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα από τη λυκειακή οικογένεια, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης για την πολυετή, ανιδιοτελή και ακούραστη προσφορά της, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη του Σωματείου μας, αλλά και του πολιτισμού γενικότερα.

Με την ίδια αγάπη, αφοσίωση και δημιουργικότητα, το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο του και στις επόμενες γενιές, κρατώντας άσβεστο τον «λύχνο» του πολιτισμού.

ΠΗΓΗ: ΛΥΚΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΞΑΝΘΗΣ