Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη και ακόμη 3 περιφέρειες

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα Παρασκευή σε Αττική, Κρήτη και περιοχές των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.