«Μόνο» 4 ή έρχονται κι άλλες;

Αυτό το “μόνο 4 κατηγορήθηκαν τελικά κι αυτοί για πλημμέλημα” ήταν η ατάκα της ημέρας χθες. Εκτιμώ πως μετά από 15 μήνες “σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ“, κριτήριο υπάρχει για το αν αυτή η ατάκα μπορεί να σταθεί στη δημόσια ζωή. Όπως κριτήριο υπάρχει και για την πρεμούρα κάποιων να καταδικάσουν αυθαίρετα τα 11 πολιτικά πρόσωπα. 7 εκ των οποίων ήδη από χθες έχουν “αρχειοθετηθεί”. Αυτά για χθες. “Αύριο” τι θα γίνει; Θα συνεχίσει να μας απασχολεί το σκάνδαλο ή πλέον μπαίνουμε σε φάση ολοκλήρωσης των ερευνών;

Μετέφερα την ερώτηση στα “κεντρικά” των ευρωπαϊκών θεσμών. Κι ο συνομιλητής μου, αφοπλιστικά απάντησε χωρίς να αφήνει ίχνος αμφιβολίας: “ακόμα δεν τελειώσαμε (ούτε καν) με το 2021”. Ήταν σίγουρος πως είμαστε ακόμα στην αρχή της έρευνας. Πράγματι το τελευταίο 15μηνο βλέπουμε κάποιες υποθέσεις που κινδύνευαν με παραγραφή. Κι ενώ έρευνα συνεχίζεται. “Για τα καλά…” όπως μου λένε. Θυμίζοντας μου πως το “κυρίως πιάτο” των νόμιμων επισυνδέσεων αφορά τα έτη μετά το 2021. Δεν ξέρω αν θα απαντηθεί ποτέ το viral ερώτημα της Μιλένας Αποστολάκη για το “ποιος είναι ο Μάκης”, ή αν στα δίχτυα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας πιαστούν λαβράκια και “μεγάλα ψάρια”. Ξέρω -όπως όλοι-πως “ψαριά” υπάρχει γιατί κάποιοι ήταν …λαλίστατοι στο τηλέφωνο. Μάλλον λοιπόν είμαστε “στου δρόμου τα μισά” κι όχι στο τέλος. Μείνετε συντονισμένοι Alphatv.gr για το σκάνδαλο του Οργανισμού που κανείς δεν μπορούσε να προφέρει. Και σήμερα όλοι έχουμε γίνει εξπέρ, “χεράτα και φορετά“: