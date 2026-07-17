Βριλήσσια: Άγρια επίθεση από σκύλο

Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα για έναν 66χρονο όταν δέχτηκε άγρια επίθεση από σκύλο.

Σύμφωνα με την αστυνομία μία 48χρονη είχε δέσει τον σκύλο της έξω από έναν φούρνο στα Βριλήσσια περίπου στις 7:30 το πρωί. Από το σημείο πέρασε ο 66χρονος με τον δικό του σκύλο και ο σκύλος της 48χρονης λύθηκε και τους επιτέθηκε. Ο 66χρονος τραυματίστηκε στο χέρι στον μηρό στην ωμοπλάτη και το γόνατο ενώ ο σκύλος του πέθανε από τους σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Γεννηματάς και η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.