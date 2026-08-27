Πόλεις θερμοκήπια – Νέο κύμα ζέστης από την Κυριακή

Λιποθυμίες προκάλεσε σήμερα ο καύσωνας στο κέντρο της Αθήνας. Ο Αύγουστος μας αποχαιρετά με 40αρια με την κατάσταση να χειροτερεύει αύριο όπου σε κάποιες περιοχές το θερμόμετρο θα φτάσει τους 41 βαθμούς.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές λόγω των σφοδρών ανέμων. Μάλιστα δυο περιοχές της χώρας έχουν κηρυχτεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω του κινδύνου πυρκαγιών.

Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος της τηλεόρασης του ALPHA Σαββίνα Αντουλινάκη.