Κατεδάφιση του κτηρίου του Badminton με εντολή Δένδια
Σε εξέλιξη βρίσκονται από σήμερα οι εργασίες κατεδάφισης του Θεάτρου Badminton στο Γουδή, με τα ειδικά συνεργεία να επιχειρούν στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη).
Η επιχείρηση αποξήλωσης του κτιρίου πραγματοποιείται με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 1970/2012 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).
Οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων έτρεξαν με ταχείς ρυθμούς από το ΥΠΕΘΑ, ειδικά μετά την καταστροφική πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στις 12 Ιουλίου.
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