Έκοψε και δώρισε τα μαλλιά της για τους καρκινοπαθείς.

Υπάρχουν κάποιες πράξεις που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Χρειάζονται μόνο την απόφαση να κάνεις κάτι μικρό για να προσφέρεις κάτι πολύ μεγάλο.

Η δωρεά μαλλιών είναι μια από αυτές τις πράξεις. Μια απλή κίνηση από εμάς, μπορεί να γίνει δύναμη, χαμόγελο, αξιοπρέπεια και ανάσα αισιοδοξίας για έναν άνθρωπο που δίνει τη δική του μάχη.

Πηγή : Ευαγγελίστρα Λαουντού

Χθές, αποφάσισα τονίζει η Δήμαρχος Λειψών Ευαγγελίστρα Λαουντού να χαρίσω τα μαλλιά μου στο Άλμα Ζωής. Όχι γιατί η πράξη αυτή είναι κάτι σπουδαίο από μόνη της, αλλά γιατί σπουδαία είναι η ιδέα πίσω από αυτήν: ό,τι περισσεύει από εμάς μπορεί να γίνει πολύτιμο για κάποιον άλλον.

Και ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο μήνυμα της προσφοράς. Δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά για να δώσουμε. Χρειάζεται μόνο να θέλουμε!