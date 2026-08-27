Ροδόπη: «Θόλωσα» υποστήριξε ο 53χρονος για τη γυναικοκτονία της 44χρονης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Πάγωσε το πανελλήνιο, από τη νέα γυναικοκτονία, μέσα σε λίγα 24ωρα. 54χρονος, στη Ροδόπη, δολοφόνησε τη 44χρονη, εν διαστάσει σύζυγό του, ανήμερα των γενεθλίων της κόρης τους.

Όπως αποκαλύπτεται, η άτυχη γυναίκα που ετοιμαζοντα να παρει διαζυγιο ήταν θύμα βίας για χρόνια.

Στο πλευρό των παιδιών

Ο Δήμος Ιάσμου δηλώνει παρών στην επόμενη, ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα για τα τρία παιδιά της 44χρονης , που δολοφονήθηκε στη Διαλαμπή Ροδόπης από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Σε ανακοίνωσή του εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για τη γυναικοκτονία και τονίζει ότι προτεραιότητα είναι πλέον η στήριξη των παιδιών, με κάθε δυνατή μορφή ψυχολογικής και οικονομικής βοήθειας. «Θα σταθούμε στο πλευρό τους», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ο Δήμος θα συνεργαστεί με όλους τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Τα τρία αδέλφια προσπαθούν τώρα να διαχειριστούν μια πραγματικότητα που άλλαξε μέσα σε λίγα λεπτά.

Το σπίτι της οικογένειας, όπου δολοφονήθηκε η μητέρα τους, παραμένει τόπος εγκλήματος και δεν μπορούν να επιστρέψουν σε αυτό. Πέρα όμως από το διαδικαστικό σκέλος, πρόκειται και για τον χώρο όπου εκτυλίχθηκαν οι πιο τραυματικές στιγμές της ζωής τους.

Ήδη φορείς και κάτοικοι της περιοχής έχουν προσφερθεί να βοηθήσουν ακόμη και στο ζήτημα της στέγασης. Η Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής έχει εκφράσει την πρόθεση να καλύψει τα έξοδα διαμονής των παιδιών για όσο διάστημα χρειαστεί.

Ιδιαίτερη φροντίδα απαιτείται για τη 16χρονη κόρη της οικογένειας. Τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια της είναι ενήλικα και βρίσκονται δίπλα της, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να ρυθμίσουν και τυπικά το ζήτημα της φροντίδας της.

Η ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών θεωρείται πλέον βασική προτεραιότητα. Η δικηγόρος της οικογένειας, Ευαγγελία Κόλα, έχει ζητήσει δημόσια να προστατευθεί η ιδιωτικότητά τους και να αποφεύγεται η δημοσιοποίηση εικόνων ή υλικού που μπορεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάστασή τους. «Τα παιδιά αυτά είναι σε μια πολύ ευαίσθητη κατάσταση», ανέφερε.

Παράλληλα, βρίσκεται στο πλευρό τους και για τα πρακτικά ζητήματα που αφήνει πίσω της μια τέτοια τραγωδία, την ώρα που η τοπική κοινωνία προσπαθεί να μετατρέψει τη συμπαράσταση σε ουσιαστική βοήθεια.Όπως σημειώνει και ο Δήμος Ιάσμου, η ευθύνη δεν είναι να μείνει η κοινωνία μόνο στη θλίψη και την καταδίκη, αλλά να στηρίξει έμπρακτα εκείνους που μένουν πίσω.