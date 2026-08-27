“Σιωπή και ανοχή” μέχρι το έγκλημα
Η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού μιλά στο κεντρικό δελτίο του ALPHA για τις γυναικοκτονίες και εξηγεί γιατί οι γυναίκες μένουν, γιατί σιωπούν σε περιπτώσεις οικογενειακής κακοποίησης .Η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού μιλά στο κεντρικό δελτίο του ALPHA για τις γυναικοκτονίες και εξηγεί γιατί οι γυναίκες μένουν, γιατί σιωπούν σε περιπτώσεις οικογενειακής κακοποίησης .
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις