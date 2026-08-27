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ALPHA NEWS

“Σιωπή και ανοχή” μέχρι το έγκλημα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/08/2026 20:25

Η εγκληματολόγος  Μαρία Αλβανού μιλά στο κεντρικό δελτίο του ALPHA για τις      γυναικοκτονίες και εξηγεί γιατί οι γυναίκες μένουν, γιατί σιωπούν σε περιπτώσεις οικογενειακής κακοποίησης .Η εγκληματολόγος  Μαρία Αλβανού μιλά στο κεντρικό δελτίο του ALPHA για τις      γυναικοκτονίες και εξηγεί γιατί οι γυναίκες μένουν, γιατί σιωπούν σε περιπτώσεις οικογενειακής κακοποίησης .

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