“Σιωπή και ανοχή” μέχρι το έγκλημα

Η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού μιλά στο κεντρικό δελτίο του ALPHA για τις γυναικοκτονίες και εξηγεί γιατί οι γυναίκες μένουν, γιατί σιωπούν σε περιπτώσεις οικογενειακής κακοποίησης .Η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού μιλά στο κεντρικό δελτίο του ALPHA για τις γυναικοκτονίες και εξηγεί γιατί οι γυναίκες μένουν, γιατί σιωπούν σε περιπτώσεις οικογενειακής κακοποίησης .