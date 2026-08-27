Κάδος πυρόσβεσης αποκολλήθηκε από πυροσβεστικό ελικόπτερο
Το μισθωμένο ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος που επιχειρούσε στην πυρκαγιά της Κόνιτσας προσγειώθηκε σε προσβάσιμο σημείο, παραπλεύρως του ποταμού Αώου, προκειμένου το πλήρωμα να πραγματοποιήσει έλεγχο στον κάδο πυρόσβεσης ο οποίος αποκολλήθηκε.
Με την αποκατάσταση του κάδου το ελικόπτερο θα συνεχίσει το επιχειρησιακό του έργο.
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