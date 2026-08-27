LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

20:00
ALPHA NEWS

Κάδος πυρόσβεσης αποκολλήθηκε από πυροσβεστικό ελικόπτερο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/08/2026 17:23
Κάδος πυρόσβεσης αποκολλήθηκε από πυροσβεστικό ελικόπτερο
ΦΩΤΟ- INTIME

Το μισθωμένο ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος που επιχειρούσε στην πυρκαγιά της Κόνιτσας προσγειώθηκε σε προσβάσιμο σημείο, παραπλεύρως του ποταμού Αώου, προκειμένου το πλήρωμα να πραγματοποιήσει έλεγχο στον κάδο πυρόσβεσης ο οποίος αποκολλήθηκε.

Με την αποκατάσταση του κάδου το ελικόπτερο θα συνεχίσει το επιχειρησιακό του έργο.

 

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης