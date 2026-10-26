Ναρκωτικά και όπλο σε δύο διαμερίσματα στη Δραπετσώνα

Τρεις άνθρωποι, ηλικίας 30, 33 και 36 ετών, συνελήφθησαν το πρωί της 23ης Οκτωβρίου 2026 για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, με ορμητήρια δύο διαμερίσματα στη Δραπετσώνα.

Πρόκειται για άτομα με συγγενική σχέση μεταξύ τους, ανάμεσά τους ένα ζευγάρι και ένα συγγενικό τους πρόσωπο. Σε έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, σχεδόν ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης, ροζ κοκαΐνη, MDMA, πιστόλι και πυρομαχικά.

Οι πληροφορίες που οδήγησαν στις συλλήψεις

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου για τρία άτομα που φέρονταν να διακινούν ναρκωτικές ουσίες, χρησιμοποιώντας ως ορμητήρια δύο διαμερίσματα στην περιοχή της Δραπετσώνας.

Αστυνομικοί της υπηρεσίας εντόπισαν τους τρεις κατηγορουμένους το πρωί της 23ης Οκτωβρίου και, στο πλαίσιο της έρευνας, διαπίστωσαν τη φερόμενη εγκληματική τους δράση. Στην επιχείρηση συμμετείχε και αστυνομικός σκύλος.

Κάνναβη, ροζ κοκαΐνη και MDMA στα διαμερίσματα

Κατά τις έρευνες στα δύο διαμερίσματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 907 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 206 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης. Βρήκαν επίσης 75 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, 16,36 γραμμάρια κοκαΐνης και 13 γραμμάρια MDMA, καθώς και δύο ναρκωτικά δισκία MDMA.

Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνεται και ένα φιξάκι με μικροποσότητα κοκαΐνης, έτοιμο προς διακίνηση. Οι αστυνομικοί βρήκαν ακόμη δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, πλήθος πλαστικών δοχείων και επτά κινητά τηλέφωνα.

Πιστόλι με δύο γεμιστήρες και 14 φυσίγγια

Στα δύο διαμερίσματα εντοπίστηκαν, επίσης, ένα πιστόλι με δύο γεμιστήρες, 14 φυσίγγια και μία σιδερογροθιά.

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.