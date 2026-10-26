Διάσωση 45 μεταναστών νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας

Στη διάσωση 45 μεταναστών προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, έπειτα από τον εντοπισμό λέμβου περίπου 27 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, στα ανοιχτά της Κρήτης.

Τη λέμβο εντόπισε φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά, το οποίο βρισκόταν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Μετά την αναφορά του περιστατικού, κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές για την ασφαλή περισυλλογή των 45 ατόμων.

Η επιχείρηση του Λιμενικού ανοιχτά της Ιεράπετρας

Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Πλωτό σκάφος του Λιμενικού προσέγγισε τη λέμβο και περισυνέλεξε τους μετανάστες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην περιοχή έπνεαν δυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.

Μετά την περισυλλογή τους, οι 45 αλλοδαποί οδηγούνται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.