Κατεδαφίστηκε το σπίτι του Σωτήρη Μουστάκα στα Βριλήσσια

Κατεδαφίστηκε το σπίτι στα Βριλήσσια όπου είχε ζήσει τη δεκαετία του ’80 ο Σωτήρης Μουστάκας.

Το ακίνητο βρισκόταν στη συμβολή των οδών Αναλήψεως και Θερμοπυλών και η εικόνα από τις εργασίες κατεδάφισης προκάλεσε αντιδράσεις και αναμνήσεις κατοίκων της περιοχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τη φωτογραφία από το σημείο δημοσίευσε κάτοικος των Βριλησσίων σε ανάρτησή του στο Facebook, αναφέροντας πως η απώλεια του κτιρίου συνδέθηκε, για πολλούς, με μια περίοδο της τοπικής ζωής και με την παρουσία του δημοφιλούς ηθοποιού στη γειτονιά.

Ο Σωτήρης Μουστάκας NDP

Η ζωή του Σωτήρη Μουστάκα στα Βριλήσσια

Ο Σωτήρης Μουστάκας είχε κατοικήσει στο συγκεκριμένο σπίτι κατά τη δεκαετία του ’80 μαζί με τη σύζυγό του, Μαρία Μπονέλου. Κάτοικοι που σχολίασαν κάτω από την ανάρτηση αναφέρθηκαν σε καθημερινές συναντήσεις και προσωπικές στιγμές που θυμούνται από τον ηθοποιό και την οικογένειά του.

Μερικοί χρήστες επισήμαναν ότι στο σπίτι των Βριλησσίων έμενε ο Σωτήρης Μουστάκας όταν απέκτησε την κόρη του, Αλεξία. Άλλοι υπενθύμισαν ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα είχε περάσει στον Γέρακα.

Οι μαρτυρίες των κατοίκων για τον ηθοποιό

Στα σχόλια της ανάρτησης, κάτοικοι περιέγραψαν τον Σωτήρη Μουστάκα ως έναν άνθρωπο οικείο και προσιτό στην καθημερινότητα της περιοχής.

«Τα Χριστούγεννα πήγαινα να τους πω τα κάλαντα και μου άνοιγε η Μπονέλου η γυναίκα του, ωραίοι άνθρωποι ζεστοί κ αγαπητοί!!!!» έγραψε ένας από τους σχολιαστές.

Ένας δεύτερος κάτοικος θυμήθηκε: «Πολλές φορές τον έβλεπα με τις πιτζάμες να ψωνίζει από τον φούρνο της Κύπρου τόσο απλός ήταν».

Άλλη μαρτυρία αναφέρθηκε στην επαφή που είχε ο ηθοποιός με μαθητές της περιοχής: «Εμείς σχολούσαμε από το 1ο Λύκειο κ τρέχαμε να τον προλάβουμε να μας πει το μεσημεριανό ανέκδοτο!!!»