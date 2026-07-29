Σε επιφυλακή το ΕΚΑΒ για τις φωτιές στην Κρήτη

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ, καθώς οι μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται στην Κρήτη συνεχίζουν να κινητοποιούν όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Στο πύρινο μέτωπο της Κρύας Βρύσης, του Ορνέ και της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθυμνο έχουν τεθεί σε ετοιμότητα επτά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Μέχρι στιγμής, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου τις σορούς των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Σύμφωνα με την ενημέρωση, δεν έχει καταγραφεί άλλο περιστατικό στην περιοχή που να απαιτεί επέμβαση των διασωστών.

Παράλληλα, το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις όμορες υγειονομικές δομές, ενώ το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Κρήτης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στον Δήμο Σητείας, ενεργοποιήθηκαν ακόμη δύο ασθενοφόρα. Από το συγκεκριμένο μέτωπο ζητήθηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ για δύο πυροσβέστες που υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα. Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκαν με όχημα της Πυροσβεστικής στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Σητείας.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και οι εκκενώσεις, όπου απαιτούνται, βρίσκονται σε εξέλιξη, με το ΕΚΑΒ να παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα ώστε να ανταποκριθεί άμεσα σε οποιοδήποτε νέο περιστατικό.