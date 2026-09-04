Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αργιθέα Παιανίας

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Αργιθέα Παιανίας, μετά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο, εξαιτίας εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Πιο αναλυτικά, η κίνηση οχημάτων, είχε διακοπεί στην οδό Παπαγγελάκη, από το ύψος της λεωφόρου Σπάτων έως τον σταθμό του προαστιακού Κάντζας και στα ρεύματα κυκλοφορίας.