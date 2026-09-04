Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αργιθέα Παιανίας
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Αργιθέα Παιανίας, μετά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο, εξαιτίας εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Πιο αναλυτικά, η κίνηση οχημάτων, είχε διακοπεί στην οδό Παπαγγελάκη, από το ύψος της λεωφόρου Σπάτων έως τον σταθμό του προαστιακού Κάντζας και στα ρεύματα κυκλοφορίας.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις