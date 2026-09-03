«Ο Πλανήτης Άπιλον: Η Άνοδος των Εξόριστων» – Όταν το μέλλον γίνεται η μεγαλύτερη απειλή

Ένας κόσμος γεμάτος μυστικά, μια προφητεία που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα και ένας νεαρός επιστήμονας που καλείται να αντιμετωπίσει ένα μέλλον που ίσως έχει ήδη γραφτεί.

Το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας «Ο Πλανήτης Άπιλον: Η Άνοδος των Εξόριστων» όπως τονίζει ο συγγραφέας Νίκος Γκιούσης ταξιδεύει τον αναγνώστη σε έναν διαφορετικό κόσμο, όπου η γνώση για όσα πρόκειται να συμβούν δεν αποτελεί δύναμη, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε θανάσιμο κίνδυνο.

Κεντρικός ήρωας είναι ο Φοίβος, ένας νεαρός επιστήμονας, ο οποίος βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο μιας μυστηριώδους προφητείας. Μια προφητεία που δεν αφορά μόνο τη δική του ζωή, αλλά φαίνεται να συνδέεται με την τύχη ολόκληρου του πλανήτη.

Από εκεί ξεκινά ένα συναρπαστικό ταξίδι γεμάτο αποκαλύψεις, συγκρούσεις, συμμαχίες και ανατροπές. Ο Φοίβος βρίσκεται αντιμέτωπος με ερωτήματα που ξεπερνούν τα όρια της επιστήμης: Μπορεί πραγματικά κάποιος να γνωρίζει το μέλλον; Και αν το γνωρίζει, έχει άραγε τη δύναμη να το αλλάξει;

Γιατί, τελικά, το πιο επικίνδυνο πράγμα δεν είναι να ξέρεις τι πρόκειται να συμβεί.

Είναι να αποκτήσεις τη δύναμη να το καθορίσεις.

Στον Άπιλον, το μέλλον δεν περιμένει απλώς να αποκαλυφθεί. Περιμένει κάποιον να το γράψει.