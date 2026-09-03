Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία εκπέμπουν SOS

Σε οριακό σημείο βρίσκονται πολλές επιχειρήσεις παραδοσιακής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, με την Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής να προειδοποιεί ότι, εάν οι σημερινές πιέσεις συνεχιστούν, ο φούρνος και το ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς κινδυνεύουν σταδιακά να χάσουν τη θέση που κατέχουν στην ελληνική καθημερινότητα.

Σύμφωνα με την Ένωση, το αυξημένο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών, οι φορολογικές επιβαρύνσεις, το μη μισθολογικό και συνολικό λειτουργικό κόστος, αλλά και η συνεχώς διευρυνόμενη νομοθεσία περιορίζουν δραστικά τα περιθώρια αντοχής των επιχειρήσεων.

Η πίεση δεν αποτυπώνεται μόνο στα λουκέτα. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αναδεικνύεται είναι η έλλειψη διαδοχής. Νεότεροι εμφανίζονται απρόθυμοι να συνεχίσουν οικογενειακές επιχειρήσεις, εκτιμώντας ότι οι απαιτητικές συνθήκες εργασίας –με νυχτερινά ωράρια, Κυριακές και αργίες– δεν αντισταθμίζονται πλέον από το οικονομικό αποτέλεσμα.

Η ΕΕΠΑΖ φοβάται ότι η συρρίκνωση του κλάδου μπορεί να οδηγήσει σε μια βαθύτερη αλλαγή της αγοράς: από το φρέσκο ψωμί στο τυποποιημένο μακράς διάρκειας και από το χειροποίητο προϊόν στο βιομηχανικό.

Οι επαγγελματίες υπογραμμίζουν ότι δεν ζητούν προνόμια, αλλά συνθήκες που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις τους να παραμείνουν βιώσιμες. Όπως επισημαίνει η Ένωση, εδώ και 3,5 χρόνια ζητά την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου.

Το διακύβευμα, όπως τονίζει, ξεπερνά την οικονομική διάσταση: αφορά τη διατήρηση μιας παραγωγικής δραστηριότητας που είναι ταυτόχρονα δεμένη με την ελληνική γειτονιά, την οικογένεια και την παράδοση.