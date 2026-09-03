Η Κρήτη τιμά αστυνομικό – Έσωσε οικογένεια και σκύλο από τις φλόγες

Σε μία συγκινητική κίνηση προχώρησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρνιάς Αστερουσίων, τιμώντας έναν αστυνομικό με καταγωγή από την περιοχή, ο οποίος έσωσε μία οικογένεια και το σκυλάκι της από πυρκαγιά.

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Ο σύλλογος με την ευγενική πράξη του, τονίζει πως πρόκειται για ηρωική πράξη που υπερβαίνει το απλό καθήκον.

Το συμβάν

Συγκεκριμένα το περιστατικό συνέβη στην Νίκαια όταν διαμέρισμα στην οδό Ιμβρου τυλίχτηκε στις φλόγες. Ο 32χρονος αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ που επιχειρούσε στο σημείο, κατάφερε να μπει μέσα στο διαμέρισμα. Στο σπίτι είχε εγκλωβιστεί μία γυναίκα με το παιδί της, τη μητέρα της και το σκυλάκι τους. Ο Γιώργος Αντωνάκης μπήκε μέσα από διπλανή ταράτσα, παρά την αποπνικτική ατμόσφαιρα στο σημείο λόγω του καπνού και της επικινδυνότητας να περάσει από την μία πολυκατοικία στην άλλη.

Πρώτα μετέφερε το 7χρονο παιδί της οικογένειας από το διαμέρισμα στην δίπλα ταράτσα και μετά μετέφερε και τις άλλες δύο γυναίκες. Ωστόσο η γενναιότητά του δε σταμάτησε εκεί, καθώς επέστρεψε στις φλόγες για να σώσει και το σκυλάκι της οικογένειας με ασφάλεια στα χέρια της οικογένειας.