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Λαγκαδάς: Ληστές “σήκωσαν” κοσμηματοπωλείο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/09/2026 12:33
Λαγκαδάς: Ληστές “σήκωσαν” κοσμηματοπωλείο
INTIME

Επεισοδιακή ήταν ληστεία  σε κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις ληστές μπήκαν στο κατάστημα και “σήκωσαν” κοσμήματα αξίας.Σημειώνεται πως το κοσμηματοπωλείο βρίσκεται απέναντι από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί πριν τραπούν σε φυγή οι ληστές με αυτοκίνητο. Ένας από τους δράστες έβγαλε καραμπίνα σημαδεύοντας έναν αστυνομικό. Οι αστυνομικοί αντέδρασαν, πυροβολώντας τα ελαστικά του αυτοκινήτου στο οποίο βρίσκονταν μέσα. Ωστόσο οι ληστές κατάφεραν και ξέφυγαν.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

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