ΠΟΕΔΗΝ στη Δ.Ε.Θ:Ζητάει αυξήσεις , χρήματα και προσλήψεις

Άμεσες προσλήψεις, αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα για τη δημόσια υγεία ζήτησαν την πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων τους οι υγειονομικοί στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Δ.Ε.Θ Οι κινητοποιήσεις τους θα κορυφωθούν με νέα συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο και πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας, Θράκης.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση, τονίζοντας πως “το ΕΣΥ δεν έχει μέλλον”. Όπως εξήγησε, οι χαμηλοί μισθοί λειτουργούν αποτρεπτικά για την προσέλκυση νέου προσωπικού. Την ίδια στιγμή, η υπολειτουργία της πρωτοβάθμιας περίθαλψης φορτώνει τα νοσοκομεία με περιστατικά που σε ποσοστό 80% δεν χρειάζεται καν εισαγωγή.

Η ομοσπονδία ζητάει :

Αύξηση των κρατικών δαπανών για την υγεία.

Οριζόντια αύξηση 500 ευρώ στους μισθούς όλων των υγειονομικών

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Από την πλευρά του, ο Γ.Γ της ΠΟΕΔΗΝ, Χρήστος Παπαναστάσης, έθεσε ως προτεραιότητα τις μόνιμες προσλήψεις και τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Στην εργασιακή εξουθένωση του προσωπικού αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΑΧΕΠΑ, Δημοσθένης Μιχελάκης, ζητώντας την ένταξη των παραϊατρικών επαγγελμάτων στα βαρέα και ανθυγιεινά. Παράλληλα, κατήγγειλε ένα περιστατικό βίας σε βάρος νοσηλεύτριας του ΑΧΕΠΑ, η οποία τραυματίστηκε εν ώρα εργασίας και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο.