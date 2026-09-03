Εντοπίστηκαν 2.189 δενδρύλλια κάνναβης στην Κορινθία

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, εντόπισαν φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή του Δήμου Σικυωνίων.

Πιο αναλυτικά, πραγματοποιήθηκε χθες (2/9/2026), αστυνομική επιχείρηση σε δύσβατη δασική περιοχή, όπου εντοπίστηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, φυτεία με 2.189 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, μαζί με τον εξοπλισμό που βρέθηκαν στο χώρο.

Συνελήφθη ένας 27χρονος αλλοδαπός και σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς του.

Συνολικά στο χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -12- κιλών και -876- γραμμαρίων,

– αυτοσχέδια αποξηραντήρια, δεξαμενή και θερμοκήπιο, καθώς και μηχάνημα- αποξηραντήριο,

– όχημα και

– ένα κινητό τηλέφωνο.

Υπολογίζεται πως από την εγκληματική τους δράση το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζαν θα ανερχόταν περίπου στα 3.300.000 ευρώ.