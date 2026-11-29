Τα εκχιονιστικά δουλεύουν απο τις πρώτες πρωϊνές ώρες

Τα εκχιονιστικά δουλεύουν απο τις πρώτες πρωϊνές ώρες

Πυκνή η χιονόπτωση στην Φλώρινα μετους κατοίκους της περιοχής να ζούν το πρώτο χιόνι της χρονιάς. Τα συνεργεία των Δήμων και της Περιφέρειας ανοίγουν τους δρόμους.

Η κ. Γιαννάκου απο το χιονοδρομικό της περιοχής μεταδίδει.

Οι άνδρες της Τροχαίας ενημερώνουν τους οδηγούς οτι η κίνηση των αυτοκινήτων γίνεται μόνο με αλυσίδες.

Στον Νυμφαίο της Φλώρινας τα εκχιονιστικά έχουν μπει μέσα στα σοκάκια του χωριού και προσπαθούν να απομακρύνουν το χιόνι .

Σε αρκετά σημεία το χιόνια έχει ξεπεράσει τους 40 πόντους.