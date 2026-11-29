Πισοδέρι Φλώρινας- Έντονη χιονόπτωση και προσπάθεια να κρατηθούν ανοιχτοί οι δρόμοι
Βίντεο απο Πισοδέρι και Νυμφαίο
Πυκνή η χιονόπτωση στην Φλώρινα μετους κατοίκους της περιοχής να ζούν το πρώτο χιόνι της χρονιάς. Τα συνεργεία των Δήμων και της Περιφέρειας ανοίγουν τους δρόμους.
Η κ. Γιαννάκου απο το χιονοδρομικό της περιοχής μεταδίδει.
Οι άνδρες της Τροχαίας ενημερώνουν τους οδηγούς οτι η κίνηση των αυτοκινήτων γίνεται μόνο με αλυσίδες.
Στον Νυμφαίο της Φλώρινας τα εκχιονιστικά έχουν μπει μέσα στα σοκάκια του χωριού και προσπαθούν να απομακρύνουν το χιόνι .
Σε αρκετά σημεία το χιόνια έχει ξεπεράσει τους 40 πόντους.
Μεσημεριανό Δελτίο 29/11/2026
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ29/11/2026 14:18
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