Συνεχίζουν οι “καραβιές” στην Κρήτη, με εκατοντάδες μετανάστες μετά την άφιξη τους να βρίσκονται στην παραλιακή πλατεία στην Ιεράπετρα.

Βίντεο καταγράφουν εκατοντάδες μετανάστες, μωρά, παιδιά, γυναίκες και άνδρες στην αποβάθρα του λιμανιού.

Δημοσίευση με βίντεο μέσα από βάρκα με μετανάστες κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Άνθρωποι στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο σε μία μικρή βάρκα πλέουν στην θάλασσα.

Πηγή βίντεο: FACEBOOK