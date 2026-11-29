Στα χιόνια η Δυτική Μακεδονία- «Ασπρισμένη» η Καστοριά και η Φλώρινα
Χιόνια σημειώνονται απο χθες στην Δυτική Μακεδονία, με τα πρώτα χιόνια στην Φλώρινα να ξεκίνησαν από χθες το απόγευμα.
Με χιονισμένο τοπίο ξύπνησαν σήμερα οι κάτοικοι στην Καστοριά, με την πτώση της θερμοκρασίας να είναι αισθητή.
Στην Καστοριά βρίσκεται ο Αντώνης Παραρας και στην Φλώρινα η Μαρία Γιαννάκου, οι οποίοι δείχνουν το τοπίο στο Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση.
Κεντρικό Δελτίο 28/11/2026
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ28/11/2026 20:52
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