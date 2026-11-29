Χιόνια σημειώνονται απο χθες στην Δυτική Μακεδονία, με τα πρώτα χιόνια στην Φλώρινα να ξεκίνησαν από χθες το απόγευμα.

Με χιονισμένο τοπίο ξύπνησαν σήμερα οι κάτοικοι στην Καστοριά, με την πτώση της θερμοκρασίας να είναι αισθητή.

Στην Καστοριά βρίσκεται ο Αντώνης Παραρας και στην Φλώρινα η Μαρία Γιαννάκου, οι οποίοι δείχνουν το τοπίο στο Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση.