Στα λευκά ντύθηκε η Ξάνθη, με τα πρώτα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους από τα ξημερώματα.

Το τοπίο στον Εχίνο θυμίζει βαρύ χειμώνα, με τους κατοίκους να πρέπει να προετοιμαστούν για την απότομη πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και τις δυσκολίες που προκαλεί η χιονόπωτση.

«Βομβαρδισμένο» τοπίο στους δρόμους της πόλης

Εικόνες που θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο αντίκρισαν οι κάτοικοι της Ξάνθης σήμερα το πρωί της, μετά το πέρασμα των ισχυρών ανέμων που έπληξαν την περιοχή.

Οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα σε διάφορα σημεία της πόλης, αφήνοντας πίσω τους πεσμένα δέντρα και σπασμένα κλαδιά, ενώ κάδοι απορριμμάτων αναποδογύρισαν και βρέθηκαν στη μέση του δρόμου.

Παράλληλα, εικόνες με πεσμένα δίκυκλα και αντικείμενα διάσπαρτα στο οδόστρωμα συνθέτουν ένα σκηνικό αναστάτωσης, με την εικόνα σε ορισμένα σημεία να είναι αποκαρδιωτική.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους, καθώς τα εμπόδια στο οδικό δίκτυο ενδέχεται να δυσκολέψουν την κυκλοφορία τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν τα σημεία όπου υπάρχουν πεσμένα δέντρα και κλαδιά και να μην πλησιάζουν επικίνδυνα αντικείμενα.

Η Ξάνθη μετρά τις συνέπειες της έντονης κακοκαιρίας, με τις εικόνες από τους δρόμους της πόλης να αποτυπώνουν τη δύναμη των ισχυρών ανέμων.

Χιονισμένο και το Νευροκόπι

Χιόνια φαίνεται να σημειώνονται και σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας, με το Νευροκόπι να έχει “βαφτεί” στα λευκά.

Οι σκεπές των σπιτιών καλύπτονται σιγά σιγά, με το σκηνικό να θυμίζει χριστουγεννιάτικη ταινία.

Βίντεο: Nevrokopi Press