Θλίψη στον κόσμο των ελληνικών γραμμάτων με την είδηση του θανάτου του Στέφανου Πατάκη, ιδρυτή των Εκδόσεων Πατάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Την είδηση του θανάτου του έκαναν γνωστή με μια συγκινητική ανάρτηση τα παιδιά του, Άννα, Έλενα και Αλέξανδρος.

Όπως αναφέρουν, ο πατέρας τους επέστρεψε το απόγευμα του Σαββάτου από το γραφείο στο σπίτι του και, ενώ ανέβαινε τις σκάλες με τα πόδια, όπως συνήθιζε, παραπάτησε.

Τα παιδιά του αναφέρονται και στη σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε αντιμετωπίσει το περασμένο καλοκαίρι, από την οποία είχε ανακάμψει γρήγορα. «Είμαστε πολλοί και είμαστε συντετριμμένοι», αναφέρουν, αποχαιρετώντας τον πατέρα τους με τη φράση «Καλή ανάπαυση στο φως, μπαμπά».

Φιλόλογος, συγγραφέας, μεταφραστής και εκδότης, ο Στέφανος Πατάκης αφιέρωσε τη ζωή του στο βιβλίο και την ελληνική γλώσσα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον εκδοτικό χώρο.