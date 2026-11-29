Στο έλεος της κακοκαιρίας «Άργος» βρίσκεται το Πήλιο, καθώς ο όγκος του νερού είναι μεγάλος.

Ρέμα υπερχείλισε στο Πήλιο, με τα λασπόνερα να καταλήγουν στην θάλασσα, ενώ παράλληλα τα νερά κλείνουν τον δρόμο διέλευσης των αμαξιών. Ωστόσο οι κάτοικοι δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την βροχόπτωση, καθώς η συγκεκριμένη κατάσταση τους είναι γνώριμη.

Επίσης, η ένταση του αέρα φαίνεται να έιναι ιδιαίτερα δυνατή.

Στο σημείο βρίσκεται η Μαριλένα Μπάμπου και μεταδίδει τις εικόνες της κακοκαιρίας στην εκπομπή Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση.