«Μπλόκο» σε οδηγούς που έκαναν drift στον Λυκαβηττό

Στοχευμένη επιχείρηση για την αποτροπή αυτοσχέδιων αγώνων στον Λυκαβηττό πραγματοποίησε η Τροχαία Αττικής. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν δύο οδηγοί να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς πλαγιολίσθησης, επιδεικνύοντας τις οδηγικές τους ικανότητες.

Η αστυνομική δράση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με στόχο να περιοριστούν οι επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές και οι αυτοσχέδιοι αγώνες στην περιοχή του λόφου.

Συνολικά βεβαιώθηκαν 30 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ οι έλεγχοι κάλυψαν μεγάλο αριθμό οχημάτων.

Οι παραβάσεις και οι αφαιρέσεις διπλωμάτων

Ανάμεσα στις παραβάσεις που καταγράφηκαν ήταν:

7 περιπτώσεις μη χρήσης προστατευτικού κράνους.

4 περιπτώσεις οδήγησης χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί αφαίρεσαν 8 άδειες οδήγησης και 6 άδειες κυκλοφορίας οχημάτων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δύο οδηγοί εντοπίστηκαν να πραγματοποιούν πλαγιολισθήσεις, γνωστές και ως «drift», στον δρόμο του Λυκαβηττού.

Η Τροχαία προειδοποιεί ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, καθώς στόχος είναι η αποτροπή επικίνδυνων αυτοσχέδιων αγώνων και η προστασία οδηγών, επιβατών και πεζών.