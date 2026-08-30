Ρόδος: Φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους κατά την απογείωση

Τον πανικό, έζησαν οι επιβάτες αεροσκάφους τύπου ATR-42, όταν ο ένας από τους δυο κινητήρες του, τυλίχτηκε στις φλόγες, κατά την διάρκεια της απογείωσης.

Το ελικοφόρο αεροσκάφος, εκτελούσε την πτήση, από Ρόδο, προς Κάρπαθο, Κάσο και Σητεία.

Οι πιλότοι, κάνοντας όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες, αφού έσβησαν τη φωτιά με το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης, κατάφεραν να προσγειώσουν με ασφάλεια το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Ρόδου με τον έναν κινητήρα, βάζοντας τέλος στην αγωνία των επιβαινόντων.

Κινητοποίηση ωστόσο, υπήρξε και στην πίστα του αεροδρομίου, όπου, οχήματα της Πυροσβεστικής, είχαν παραταχθεί στο σημείο προσγείωσης του.

Πηγή:www.dimokratiki.gr