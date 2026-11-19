Για περισσότερες από δύο ώρες οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν το άτυχο ζώο, που είχε πέσει σε δύσβατο σημείο στα ορεινά του Χαλκερού.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός κυνηγόσκυλου στην Καβάλα, που βρέθηκε παγιδευμένο σε βάραθρο βάθους περίπου επτά μέτρων.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί , στην ορεινή περιοχή του Χαλκερού. Το σκυλί είχε πέσει σε βάραθρο, σε σημείο με πυκνή βλάστηση και δύσκολη πρόσβαση, χωρίς να μπορεί να βγει μόνο του.

Στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας, οι οποίοι οργάνωσαν επιχείρηση για τη διάσωσή του.

Με ειδικό εξοπλισμό και σχοινιά, κατέβηκαν στο βάραθρο, προσέγγισαν το ζώο και κατάφεραν να το ανασύρουν με ασφάλεια στην επιφάνεια.

Η επιχείρηση διήρκεσε περίπου δύο με τρεις ώρες και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί.

Τέλος καλό, όλα καλά για το τετράποδο, χάρη στην προσπάθεια των τριών πυροσβεστών, που δεν δίστασαν να κατέβουν στο βάραθρο για να το σώσουν.