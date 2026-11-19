Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου νοσηλεύεται ένας 20χρονος στην Κρήτη, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα την ώρα που έκαιγε κλαδιά από ελιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Ο νεαρός τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον τραυματισμένο νεαρό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Εκεί κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς τα εγκαύματα που υπέστη είναι σοβαρά.