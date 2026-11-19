Η μητέρα της 25χρονης από την Πάτρα, καταθέτοντας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας στη δίκη για τον θάνατο τριών βρεφών, ζήτησε να καταδικαστεί κάθε πρόσωπο που έχει ευθύνη, αναφέροντας ρητά και την κόρη της. Η τοποθέτησή της προκάλεσε έντονη συναισθηματική αντίδραση της κατηγορούμενης, η οποία ξέσπασε σε κλάματα, με το δικαστήριο να διακόπτει για περίπου δέκα λεπτά.

Η μάρτυρας κλήθηκε να εξηγήσει για ποιον λόγο είχε προχωρήσει σε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Απαντώντας στην πρόεδρο της έδρας, δήλωσε: «Ζητώ την καταδίκη οποιουδήποτε υπευθύνου για τον θάνατο των παιδιών».

Όταν η πρόεδρος ζήτησε διευκρινίσεις για τα πρόσωπα στα οποία αναφερόταν, η μητέρα της κατηγορούμενης απάντησε: «Οποιοσδήποτε κι αν είναι. Η Ειρήνη, οι ιατροδικαστές, οποιοσδήποτε είναι υπεύθυνος».

Η αντίδραση της 25χρονης και η διακοπή

Η αναφορά της μητέρας της οδήγησε την κατηγορούμενη σε κλάματα μέσα στην αίθουσα. Ο συνήγορος υπεράσπισής της ζήτησε προσωρινή διακοπή, ώστε να ηρεμήσει πριν συνεχιστεί η ακροαματική διαδικασία.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας έκανε δεκτό το αίτημα και η συνεδρίαση σταμάτησε για περίπου δέκα λεπτά. Μετά την επανέναρξη, η εξέταση της μητέρας συνεχίστηκε με ερωτήσεις για όσα γνώριζε ή υποψιαζόταν σχετικά με τους θανάτους των παιδιών.

Ερωτήσεις της εισαγγελέως για τις υποψίες

Η εισαγγελέας της έδρας επέμεινε στο κατά πόσο η μάρτυρας είχε διαμορφώσει υποψίες ότι η κόρη της ενδέχεται να είχε προκαλέσει κακό στα παιδιά. Ζήτησε να εξηγήσει γιατί δεν είχε προχωρήσει σε ενέργειες για την αποτροπή πιθανού κινδύνου, εφόσον θεωρούσε πιθανή την εμπλοκή της.

Η μητέρα της κατηγορούμενης υποστήριξε ότι οι ιατροδικαστικές εκθέσεις και τα πορίσματα της περιόδου εκείνης δεν απέδιδαν τους θανάτους σε εγκληματική ενέργεια. Κατά τον ισχυρισμό της, υπό αυτά τα δεδομένα δεν μπορούσε να υποστηρίξει κάτι διαφορετικό.

Παράλληλα, ανέφερε στο δικαστήριο πως είχε απευθυνθεί στις αστυνομικές αρχές και είχε θέσει το ενδεχόμενο η κόρη της να είχε κάνει κακό στα παιδιά, ζητώντας να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την πιθανότητα.

Η αστυνομική αναφορά που δεν προκύπτει από καταθέσεις

Η αναφορά της μητέρας ότι είχε ενημερώσει την Αστυνομία αποτέλεσε σημείο αντιπαράθεσης στη διαδικασία. Από τις καταγεγραμμένες καταθέσεις της, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, δεν φαίνεται να προκύπτει σχετική επισήμανση για πιθανή εμπλοκή της κόρης της στους θανάτους.

Το ζήτημα δημιούργησε πρόσθετα ερωτήματα ως προς το πότε, με ποιον τρόπο και σε ποιους αστυνομικούς είχε εκφράσει τις υποψίες της η μάρτυρας.

Κατά την κατάθεσή της, η μητέρα της 25χρονης μίλησε ακόμη για τα παιδικά και εφηβικά χρόνια της κόρης της, τις οικογενειακές σχέσεις τους και τις συνθήκες υπό τις οποίες βίωσε η ίδια την απώλεια των τριών παιδιών.