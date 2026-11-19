Γυναικοκτονία στο Θησείο- Ίχνη στραγγαλισμού, μώλωπες και σπασμένα πλευρά
Ο δράστης κάλεσε την αστυνομία
Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία με θύμα μια γυναίκα 61ετών, η οποία ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα από τον 63χρονο σύζυγό της.
“Ελάτε χτύπησα τη γυναίκα μου “, είπε ο δράστης, στο τηλεφώνημα που έκανε στους αστυνομικούς και λίγο μετά συνελήφθη.
Οι αρχές αναζητούν το κίνητρο της δολοφονίας της άτυχης γυναίκας. Ο δράστης για την ώρα δεν δίνει σαφείς εξηγήσεις. Ωστόσο το πόρισμα του ιατροδικαστή είναι σοκαριστικό.
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις