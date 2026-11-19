Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στον Σεμπρώνα Χανίων, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη για να την περιορίσουν.

Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 19ης ΕΜΟΔΕ.

Σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο, επιχειρώντας να περιορίσουν πλήρως τις εστίες και να ολοκληρώσουν το έργο της κατάσβεσης.

Η επιχείρηση συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τη συμμετοχή εννέα πυροσβεστικών οχημάτων και τριών ομάδων ΕΜΟΔΕ, οι οποίες επιχειρούν στην περιοχή για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Πηγή Βίντεο: neatv.gr