Δύο σοβαρά περιστατικά καταγράφηκαν λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι σε περιοχές της Νίκαιας και του Πειραιά. Μια 80χρονη γυναίκα και ένας ηλικιωμένος άνδρας τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν παρασύρθηκαν από μοτοσικλέτα και φορτηγό αντίστοιχα.

Το πρώτο συμβάν καταγράφηκε στη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, κοντά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Θύμα ήταν μια 80χρονη, η οποία παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα.

Σχεδόν την ίδια χρονική στιγμή, ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε στην Ακτή Ποσειδώνος στον Πειραιά, όπου φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένο άνδρα.

Η κατάσταση και των δύο τραυματιών κρίθηκε σοβαρή, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί το ΕΚΑΒ και να μεταφερθούν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα δύο περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν.