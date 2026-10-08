Πυρκαγιές: «Κίτρινη» προειδοποίηση για την Αττική

Μέσος είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική, σύμφωνα με τον επίσημο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σε Κατηγορία 2 η Αττική

Η σημερινή πρόβλεψη κατατάσσει την Αττική στην Κατηγορία 2 του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς. Η ίδια κατηγορία ισχύει και για πολλές περιοχές της χώρας.

Ο επίσημος χάρτης του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αποτυπώνει την εικόνα του κινδύνου πυρκαγιάς.