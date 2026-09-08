Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 2.320 παραβάσεις της εκστρατείας

«Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»

Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας για την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, και χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Αστυνομικοί σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Πιο αναλυτικά κατά το διάστημα 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν 20.537 έλεγχοι, όπου βεβαιώθηκαν 2.065 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 37 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 256 παραβάσεις σε επιβάτες.

Μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.378 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 37 διανομείς), 232 επιβάτες δίκυκλων, 647 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., καθώς και 37 οδηγούς οχημάτων ATV.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

876 στην Αττική,

367 στο Νότιο Αιγαίο,

340 στα Ιόνια Νησιά,

172 στην Δυτική Ελλάδα,

170 στην Κρήτη,

131 στη Θεσσαλονίκη,

50 στην Πελοπόννησο,

48 στη Θεσσαλία,

46 στη Στερεά Ελλάδα,

43 στην Κεντρική Μακεδονία,

34 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

20 στην Ήπειρο,

17 στο Βόρειο Αιγαίο και

7 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι αυστηροποιούνται οι ποινές ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για τριάντα ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δίκυκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.