Πυρκαγιά στο Αδάμι Επιδαύρου

Σε εξέλιξη βρίσκεται αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Αδάμι Επιδαύρου, στην Αργολίδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:30.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενισχύοντας τις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς.

Παράλληλα, σημαντική είναι η συνδρομή του Δήμου Επιδαύρου, ο οποίος έχει διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την υποστήριξη του έργου της κατάσβεσης.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς