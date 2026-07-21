«Ανέβηκα σε μάντρα τρία μέτρα για να σωθώ, δάγκωσαν γειτόνισσα και πήγε στο νοσοκομείο»

SOS για τα αδέσποτα εκπέμπουν κάτοικοι στα Μεσόγεια. «Αγέλη σκυλιών» επιτίθεται σε γείτονες και περαστικούς καταγγέλλει στο alphatv.gr κάτοικος της περιοχής Φούσα Μπάρδα στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας. «Σώθηκα τελευταία στιγμή – περιγράφει – γιατί τα είδα από μακριά να έρχονται και τροχάδην κατάφερα τελευταία στιγμή να φτάσω μπροστά από τη μάντρα του γείτονα, όπου σκαρφάλωσα για να σωθώ. Κι αυτά από κάτω, έτοιμα να επιτεθούν. Μια γειτόνισσα τη δάγκωσαν στον μηρό και πήγε στο νοσοκομείο, ευτυχώς δεν ήταν κάτι. Η γυναίκα μου μένει στην Αθήνα και δεν έρχεται γιατί δεν μπορεί να βγει να περπατήσει. Ήταν πέντε, έγιναν δέκα, δεκαπέντε… Χρειάζονται φροντίδα, είναι πολλά σκυλιά αδέσποτα εδώ στη γειτονιά και ειδικά στην οδό Κοιμήσεως Θεοτόκου, δεν είναι εύκολο να τα μαζέψει κάποιος και να τα φροντίσει, αλλά πρέπει οι Αρχές να κοιτάξουν πιο σοβαρά το θέμα» μας είπε ο 65χρονος κάτοικος που κάνει έκκληση προς όλους να βοηθήσουν για να λυθεί το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια σε όλες τις γειτονιές της πρωτεύουσας έχει βελτιωθεί η κατάσταση με τα αδέσποτα. Το πρόβλημα όμως παραμένει κατά τόπους, καθώς όπως εξηγεί ο κύριος Βασίλης «αρκεί μια γέννα για να γεμίσει αδέσποτα μια γειτονιά».