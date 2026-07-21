Αφροδίτη Νέστορα: «Θέλω δικαιοσύνη»

Τις δύσκολες στιγμές μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειάς της, τον θάνατο της μητέρας της και τον δικό της σοβαρό τραυματισμό, περιέγραψε η Αφροδίτη Νέστορα σε συνέντευξή της στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης TV100.

Η ίδια χαρακτήρισε την επίθεση της 1ης Ιουλίου «τρομοκρατικό χτύπημα» και μίλησε για τον θυμό που νιώθει απέναντι στους ανθρώπους που, όπως είπε, προκάλεσαν αυτή την τραγωδία, επιμένοντας ωστόσο στην ανάγκη μιας δίκαιης δικαστικής διαδικασίας.

«Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα πως δεν νιώθω οργή και έντονα συναισθήματα για τους ανθρώπους αυτούς. Δεν μπορώ να διανοηθώ πως κάποιος θα σκεφτεί να κάνει ένα τόσο μεγάλο κακό σε συνάνθρωπό του, να ξυπνάει στις 5 το πρωί για να βάλει γκαζάκι σε ένα σπίτι. Έχω μέσα μου απέραντο θυμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Αφροδίτη Νέστορα υπογράμμισε πως ζητά οι κατηγορούμενοι να κριθούν από τη Δικαιοσύνη, τονίζοντας:

«Θέλω να δικαστούν και να καταδικαστούν, εφόσον αυτό προκύψει από τη δικαστική διαδικασία, φυσικά με τον σωστό τρόπο που προβλέπουν οι νόμοι και το Σύνταγμα».

«Αυτή είναι η ποιοτική διαφορά που διαχωρίζει τη Δημοκρατία από την τρομοκρατία», πρόσθεσε, εξηγώντας πως η απάντηση σε τέτοιες πράξεις πρέπει να δίνεται μέσα από τους θεσμούς.

Αναφερόμενη στις στιγμές της επίθεσης, περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε στην πολυκατοικία, με τους ενοίκους να προσπαθούν να σωθούν μέσα στους καπνούς και τις φλόγες.

«Αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι μια έντονη εικόνα από καπνούς και φωτιά. Άνθρωποι μάς φώναζαν από απέναντι: “Βγείτε έξω, καίγεστε”. Δεν φανταζόμασταν ποτέ την έκταση της φωτιάς που θα γινόταν», ανέφερε.

Μιλώντας για τη μητέρα της, η οποία έχασε τη ζωή της στην επίθεση, είπε:

«Η μητέρα μου, ένας υπέροχος άνθρωπος, δεν ξέρω αν ποτέ θα μπορέσω να ξεπεράσω τον τρόπο που έφυγε από τη ζωή».

Για την κατάσταση της υγείας της, η Αφροδίτη Νέστορα ανέφερε πως έχει υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα δευτέρου βαθμού και πως θα χρειαστεί μακρά περίοδο ιατρικής φροντίδας και αποκατάστασης.

Παράλληλα, ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που στάθηκε δίπλα στην ίδια, την οικογένειά της και τους υπόλοιπους τραυματίες, ενώ αναφέρθηκε και στο κύμα συμπαράστασης που δέχθηκε μετά την τραγωδία.

«Το κύμα συμπαράστασης είναι συγκινητικό, πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από αυτό παίρνουμε δύναμη να συνεχίσουμε και να σταθούμε στα πόδια μας», σημείωσε.