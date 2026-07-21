Πέθανε ο Αλέξης Σταμάτης – Η συγκλονιστική εξομολόγησή του στην «Αυτοψία» για το αλκοόλ

Ο σπουδαίος συγγραφέας έφυγε από τη ζωή μία ημέρα μετά τα 66α γενέθλιά του . Το 2017 είχε μιλήσει ανοιχτά στον Αντώνη Σρόιτερ για τον εθισμό του, θέλοντας να δώσει δύναμη σε όσους έδιναν την ίδια μάχη.

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Αλέξης Σταμάτης, σε ηλικία 66 ετών, έπειτα από τη μάχη που έδινε με σπάνια ασθένεια του αίματος.

Ο γνωστός συγγραφέας έφυγε από τη ζωή μία ημέρα μετά τα γενέθλιά του, καθώς είχε γεννηθεί στις 19 Ιουλίου του 1960 στην Αθήνα.

Το 2017 είχε μιλήσει ανοιχτά στον Αντώνη Σρόιτερ και στην εκπομπή «Αυτοψία» του ALPHA για τη δύσκολη περίοδο κατά την οποία ήταν εξαρτημένος από το αλκοόλ.

Ο Αλέξης Σταμάτης είχε περιγράψει με ειλικρίνεια όσα έζησε, αλλά και την προσπάθεια που έκανε για να απαλλαγεί από τον εθισμό. Είχε επιλέξει να μοιραστεί δημόσια την προσωπική του ιστορία, θέλοντας να προειδοποιήσει για τους κινδύνους του αλκοόλ και να δώσει δύναμη σε ανθρώπους που αντιμετώπιζαν το ίδιο πρόβλημα.

Ποιος ήταν ο Αλέξης Σταμάτης

Ο Αλέξης Σταμάτης ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη.

Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνέχισε τις σπουδές του στην Αρχιτεκτονική και τον Κινηματογράφο στο Λονδίνο.

Ασχολήθηκε με το μυθιστόρημα, την ποίηση, το θέατρο, τη συγγραφή σεναρίων και λιμπρέτων. Ανάμεσα στα γνωστότερα έργα του είναι τα «Μπαρ Φλωμπέρ», «Βίλα Κομπρέ» και «Αμερικάνικη Φούγκα».

Τα βιβλία του μεταφράστηκαν και κυκλοφόρησαν σε πολλές χώρες, ενώ από το 2017 ήταν τακτικός αρθρογράφος στην εφημερίδα «Το Βήμα».