Αναρτήθηκαν οι πίνακες της ΔΥΠΑ για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Διαθέσιμοι είναι από σήμερα οι πίνακες της ΔΥΠΑ αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα βρεθούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς την ερχόμενη σχολική χρονιά.

Οι πίνακες βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα http://www.dypa.gov.gr και περιλαμβάνουν τις εξής τρεις κατηγορίες αξιολόγησης και επιλογής:

Επιλεγμένοι

Αναπληρωματικοί

Απορριπτέοι

Όσοι γονείς ή κηδεμόνες θέλουν να υποβάλουν ένσταση μπορούν έως την Πέμπτη και ώρα 23:55 μέσω της εφαρμογής https://kidcare.dypa.gov.gr/ Οι γονείς και οι κηδεμόνες πρέπει στην ένστασή τους να περιλαμβάνουν συννημένα δικαιολογητικά με τα οποία να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους .

Σημειώνεται πως τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται τα βρέφη και τα νήπια είναι οικονομικά και κοινωνικά ενώ η φιλοξενία είναι δωρεάν.

Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ ανοίγουν τις πόρτες τους από 1η Σεπτεμβρίου έως και 31 Ιουλίου, Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 6:45 έως 16:00 ενώ, φιλοξενούν βρέφη και νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών.

Το ημερήσιο πρόγραμμα των βρεφονηπιακών σταθμών περιλαμβάνει την δημιουργική απασχόληση των παιδιών για την ομαλή ψυχοσωματική και εκπαιδευτική τους ανάπτυξη.

Η δράση για τα παιδιά με αναπηρία

Η ΔΥΠΑ συμμετέχει επίσης σε δράση για παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία που αφορά την προώθηση και υποστήριξη της ένταξης των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και την σχολική ηλικία καθώς και την πρόσβαση σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται με δικαιούχο φορέα την ΕΕΤΑΑ ΑΕ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι γονείς που πληρούν τις προυποθέσεις συμετοχής στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση.Όσοι λάβουν voucher μπορούν να το καταθέσουν άμεσα σε βρεφονηπιακό σταθμό της ΔΥΠΑ.