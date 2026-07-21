Φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας – Ήχησε το 112

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλείας. Πριν λίγο ήχησε στα κινητά των κατοίκων μήνυμα από το 112 προειδοποιώντας τους να είναι σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, στο σημείο έχουν σπεύσει 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Για τις προσπάθειες κατάσβεσης έχει σηκωθεί ένα ελικόπτερο ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Πηνειού.