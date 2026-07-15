Πυρκαγιά στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης

Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις- Μήνυμα από το 112

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση με χαμηλή βλάστηση, πλησίον του Γαλλικού ποταμού, στη Νεοχωρούδα του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:00 και κινητοποίησε ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου, ενισχύοντας το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, στις 18:30, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχωρούδας, προκειμένου να ενημερωθούν για το συμβάν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.